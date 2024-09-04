Президент России Владимир Путин осмотрел корвет «Резкий». Об этом сообщил Кремль в своем Telegram-канале.

Этот корвет стал четвертым в серии многоцелевых сторожевых кораблей проекта 20380, заложенных на Амурском судостроительном заводе для Тихоокеанского флота. Он предназначен для ведения боевых действий самостоятельно и в составе тактической группы в районе Гавайских островов.

Корабль был спущен на воду в июле 2021 года, принят в состав ВМФ 14 сентября 2023 года.

За почти год корабль принял участие в трех флотских учениях и в одном международном учении с ВМФ Китая.

По итогу осмотра президент оставил запись в книге почетных посетителей корвета.

В июле российские корветы «Резкий» и «Громкий» вышли из главной базы Тихоокеанского флота во Владивостоке для выполнения задач в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Экипажи судов отработали экстренное приготовление к бою и провели тренировку по отражению атак дронов.