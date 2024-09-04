В воздушном пространстве Румынии и Польши замечены десятки самолетов НАТО после вчерашнего ракетного удара по Полтаве, а также двух серий ударов по Западной Украине. На это обратила внимание "Военная хроника".

Североатлантического альянса, которые принадлежат Германии, Польше и США. Все они находятся в воздушном пространстве по состоянию на утро 4 сентября.

Судя по данным мониторингового ресурса Flightradar24, на которые ссылается "Военная хроника", речь идет о бортах Beechcraft C-12 Huron, PZL M28 Skytruck, Lockheed C-130 Hercules, а также CASA C-295 и Airbus A321-251NX.

Минувшей ночью в западных, центральных и некоторых восточных регионах Украины объявлялась воздушная тревога. Сообщалось о взрывах в Киеве, а также о массированном ракетном ударе по целям на Западной Украине. Взрывы гремели во Львовской, Волынской, Житомирской и Ровненской областях.

Комбинированная атака продолжалась более девяти часов.

Накануне в Полтаве в центральной части страны был нанесен серьезный ракетный удар по учебно-тренировочному центру ВСУ на территории местного института связи. По данным российских источников, в результате прилета ВСУ потеряли около 300 солдат, в украинских ресурсах фигурирует цифра в 600 раненных и десятки погибших.