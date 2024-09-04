Авиацию Польши подняли в небо второй раз за неделю

Авиацию Польши и стран-союзников подняли в небо второй раз за неделю якобы из-за активности дальней авиации РФ на Украине. Как сообщает ТАСС, об этом заявили в оперативном командовании родов вооруженных сил Польши.

Там заявили, что в юго-восточной части страны может быть повышенный уровень шума, который связан с началом работы в польском воздушном пространстве собственной и союзной военной авиации. В командовании утверждают, что действия якобы связаны с работой российских сил на Украине, а военные приняли «все необходимые меры, имеющие целью обеспечение безопасности воздушного пространства».

Напомним, что утром в понедельник, 2 сентября, польские военные также поднимали авиацию по тревоге. Самолеты пробыли в воздухе около трех часов, после чего вернулись на аэродромы базирования. В Минобороны РФ регулярно подчеркивают, что полеты российских военных воздушных судов выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.