В России оценили вероятность зимних ударов по энергетике Украины

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал возможное нанесение ударов по украинским энергетическим объектам в зимний период. По его словам, соответствующее решение будет приниматься военными, передают «Известия».

Официальный представитель Кремля отметил, что энергообъекты имеют иногда прямое, иногда косвенное отношение к потенциалу государства. Напомним, что за последние месяцы на Украине повредили и разрушили ДнепроГЭС, Трипольская ТЭС в Киевской области, Змиевская ТЭС в Харьковской области и Ладыжинская ТЭС в Винницкой области. Некоторые объекты не будут восстановлены до зимнего периода, указывало «Укрэнерго».

«Я не могу сказать, как будет зимой, это зависит от потребностей наших военных. Они будут принимать решение», — подчеркнул Песков.

В Кремле ответили на вопрос об ударах Украины вглубь России

Министр энергетики Украины Герман Галущенко отмечал, что предстоящая зима станет самой тяжелой в истории страны. Он подчеркивал, что на восстановление энергосистемы и создание дополнительной генерации потребуется время.