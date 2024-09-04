Группа украинских военных сдалась в плен на донецком направлении

Группа бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) сдалась в плен на донецком направлении благодаря российским агитационным листовкам, сообщил командир отделения БПЛА с позывным Ганц. Об этом пишет ТАСС.

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«Недавно сдалась в плен группа бойцов ВСУ. Обычный сброс: просто зависаем над их позициями и сбрасываем листовки», — рассказал военный.\

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Ранее сообщалось, что более 20 военных ВСУ добровольно сдались в плен на курском направлении. 24 солдата из 22-й отдельной механизированной бригады ВСУ организованно сдались в плен российской армии у села Комаровка на курском направлении.

Минобороны также рассказало о сдаче в плен в зоне СВО 55 бойцов ВСУ.