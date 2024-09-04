Над Белгородской областью сбили несколько воздушных целей

Система противовоздушной обороны (ПВО) сбила несколько воздушных целей над Белгородской областью. Предварительно, пострадавших и серьезных разрушений нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

"Над Белгородом, Белгородским районом и Яковлевским городским округом сработала наша система ПВО — сбиты несколько воздушных целей. По предварительной информации, пострадавших и серьезных разрушений нет", - написал губернатор в Telegram-канале.

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По данным Гладкова, в селе Севрюково Белгородского района осколок пробил кровлю одного частного жилого дома. Информация о последствиях уточняется.