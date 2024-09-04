Сальдо высказался о ситуации на Днепре

Российские военные контролируют все острова на Днепре, все попытки высадки украинских войск на Кинбурнскую косу носят медийный характер.

Такое заявление в интервью РИА Новости на ВЭФ сделал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.

У ВСУ заметили дефицит одного вида вооружений

«Они пытаются там создать плацдарм, но это заведомо провальная ситуация. Скорее всего, это медийный плацдарм, а не военный», — отметил Сальдо.

При этом он рассказал, что десант ВСУ для форсирования Днепра готовят иностранные инструкторы в Очакове.

Также сообщалось, что Киев планировал взорвать бомбу на Курской АЭС.