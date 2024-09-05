Ми-28НМ ударил ракетами по боевикам ВСУ в Курской области

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Экипаж вертолета Ми-28НМ армейской авиации уничтожил личный состав и бронированную технику подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

© Минобороны России

"Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28НМ нанес удар авиационными средствами поражения по скоплению живой силы и бронированной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области. <…> По докладам разведки, личный состав и бронированная техника ВСУ были успешно уничтожены", - говорится в сообщении.

В Минобороны добавили, что удар наносился авиационными ракетами.