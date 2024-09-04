Алаудинов назвал обстановку в Курской области прогнозируемой

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в Курской области за прошедшие три недели понесли ощутимые потери в технике и живой силе.

В настоящее время обстановка прогнозируемая и стабильная, сообщил в интервью ТАСС заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа "Ахмат" генерал-майор Апты Алаудинов.