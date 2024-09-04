В России разрабатывают всепогодные дроны

Российские специалисты начали разработку всепогодных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщает газета "Известия".

Флагманом проекта линейки дронов "Прыгун-1" выступил военный инновационный технополис "Эра". Компанией-разработчиком является неправительственная организация "Двина". В настоящее время разрабатываются два дрона линейки "Прыгун-1".

Большой дрон может использоваться в качестве разведчика, оснащенного видеокамерами и тепловизорами, или же в качестве "камикадзе" с боевой частью. Малый дрон фактически представляет собой гранату, которая в состоянии самостоятельно найти цель и поразить ее.

Беспилотники линейки "Прыгун-1", сделанные по соосной схеме, работают на электрических аккумуляторах и могут действовать в радиусе до 30 км и находиться в воздухе до 35 минут. До этого сообщалось, что российские военные начали испытывать дрон, способный поднять две мины.