БПЛА ВСУ атаковали эвакуирующееся население Курской области

Пенсионерка из села Крупец Курской области рассказала, как она с дочерью, зятем и пятью внуками подверглась атаке дронов во время попытки выехать из посёлка.

По словам женщины, выехать семья решила 10 августа.

«По дороге нас дрон атаковал, пришлось вернуться. Спрятались в подвале, а через несколько часов выехали в Курск», — цитирует пенсионерку РИА Новости.

Ранее ВС России уничтожили свыше 9300 военных ВСУ на Курском направлении.

Также МЧС удалось воссоединить более 520 эвакуированных из Курской области семей.