Зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов рассказал в интервью РИА Новости на полях ВЭФ-2024, что IT-армия Украины в июле организовала серию DDoS-атак на финансовый сектор России.

«Целями атак стали более десяти крупных банков, в том числе Сбер», — отметил он.

Кроме того, Кузнецов добавил, что за восемь месяцев этого года количество DDoS-атак на российские финансовые организации увеличилось на треть по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Ранее владелец компании Mobile Research Group, ведущий аналитик Эльдар Муртазин заявил, что DDoS-атаки на российских операторов действительно идут нон-стоп.

Также заместитель генерального директора компании по кибербезопасности Servicepipe Даниил Щербаков рассказал о росте числа DDos-атак на вузы России.