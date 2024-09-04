США уничтожили ракетную установку хуситов

Американские военные за сутки уничтожили ракетную установку мятежников-хуситов из йеменского движения "Ансар Аллах". Об этом сообщило Центральное командование ВС США (СЕНТКОМ).

"За прошедшие 24 часа силы СЕНТКОМ успешно уничтожили ракетную установку поддерживаемых Ираном хуситов в контролируемом хуситами районе Йемена", - говорится в сообщении командования в X (ранее Twitter).

После обострения конфликта в секторе Газа движение "Ансар Аллах" предупредило, что будет наносить удары по территории Израиля и не позволит связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в палестинском анклаве не прекратится.

С середины ноября 2023 года хуситы атаковали десятки гражданских судов в Красном море и Аденском заливе. В ответ на действия "Ансар Аллах" американские власти объявили о формировании международной коалиции и начале операции по обеспечению свободы навигации и охране судов в Красном море.