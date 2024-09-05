Малые ракетные корабли России оснастят ЗРК "Тор-М2КМ"

Малые ракетные и патрульные корабли ВМФ России начали получать зенитно-ракетный комплекс "Тор-М2КМ". Об этом пишет газета "Известия".

Сейчас комплекс установлен на малом ракетном корабле "Советск" проекта 22800 "Каракурт" и патрульном корабле "Василий Быков" проекта 22160. В будущем планируется оснастить этим ЗРК и другие боевые единицы различных типов, сообщили источники "Известий" в ВМФ РФ. В 2022 году уже поступала информация о намерении вооружить патрульные корабли проекта 22160 комплексом "Тор-М2КМ".

Также известно, что в 2016 году на надводных кораблях ВМФ России успешно проводились испытания по интеграции этого зенитно-ракетного комплекса. В ходе испытаний "Тор" был установлен на вертолетной площадке фрегата "Адмирал Григорович" и успешно произвел пуски по имитаторам ракет. По словам экс-замглавкома ВВС по вопросам Объединенной системы ПВО СНГ генерал-лейтенанта Айтеча Бижева, зенитные комплексы "Тор" показали свою эффективность в специальной военной операции, успешно поражая все летательные аппараты. Это существенно повысит безопасность кораблей, так как комплекс способен вести бой с маловысотными маневренными целями. Военный эксперт Дмитрий Болтенков отметил, что СВО продемонстрировала необходимость усиления противовоздушной обороны малых ракетных кораблей.

Он добавил, что интеграция таких комплексов на корабли значительно повысит их обороноспособность, особенно учитывая активное использование противником различных ракет и летательных аппаратов. Другой эксперт Владислав Шурыгин подчеркнул, что комплекс "Тор" является современным и высокоскоростным средством ПВО, и его установка на корабли была необходима давно. "Тор-М2" считается одним из самых эффективных средств ПВО ближнего радиуса действия, предназначенным для защиты сухопутных войск от различных угроз, включая крылатые ракеты и беспилотники. Благодаря вертикальному пуску ракет он может отражать атаки с любого направления.

Современная версия комплекса оснащена ракетой 9М338К с улучшенными характеристиками. Дальность действия ракет превышает 16 км, они способны сбивать цели на высотах от 10 м до 12 км и обнаруживать их на расстоянии до 32 км.