Соединенные Штаты не располагают какими-либо подробностями расследования крушения истребителя F-16, которое проводят украинские специалисты, рассказал на традиционном брифинге представитель Пентагона Патрик Райдер. Об этом пишет ТАСС.

Чиновник подчеркнул, что любое суверенное государство в случае подобных инцидентов берет на себя ведущую роль в проведении расследования.

«Я на данный момент не располагаю какой-либо конкретикой или деталями касательно конкретно этого крушения», — признал представитель Пентагона.

Этим обусловлено то, что изучение причин и обстоятельств ЧП взяла на себя Украина, пояснил Райдер. Он добавил, что подобные события позволяют «извлечь уроки», которые в дальнейшем учитываются при подготовке специалистов.

Ранее посол России в США Анатолий Антонов предположил, что американским инструкторам так и не удалось обучить украинских пилотов управлению самолетами этого типа.

По мнению главы дипмиссии, ликвидация F-16 в украинском небе системой Patriot из США, которую использовали ВСУ, выглядит «довольно смешно».

Во Франции допустили новую версию крушения F-16 на Украине

Французский эксперт по аэронавтике Ксавье Тительман сообщил, в свою очередь, что ЧП могло произойти в связи с тем, что расчеты ПВО не получили необходимые данные о дружественном статусе истребителя.