Сырский отстранил главу штаба Сил беспилотных систем ВСУ Гладкого

Главком Вооруженных сил Украины Александр Сырский отстранил начальника штаба командования Сил беспилотных систем ВСУ Романа Гладкого от исполнения обязанностей. Об этом сообщается в Telegram-канале украинского Генштаба.

Указывается, что решение об отстранении Гладкого было принято по итогам заседания комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки.

«Сырский принял решение о проведении дополнительной специальной проверки Службой безопасности Украины начальника штаба Командования войск беспилотных систем капитана первого ранга Романа Гладкого», — говорится в тексте.

Начштаба Сил беспилотных систем ВСУ хотят проверить на связи с РФ

Известно, что СБУ проверяет его на предмет связей с Россией. На время расследования Гладкий отстранен от исполнения своих служебных обязанностей.