Зеленский рассказал о планах на российские территории

Украина планирует бессрочно удерживать российские территории, чтобы заставить Владимира Путина сесть за стол переговоров, заявил президент Украины Владимир Зеленский в эфире NBC News 3 сентября.

По его словам, удержание российских территорий является неотъемлемой частью его «победного плана» по прекращению войны. Он завил, что представит это предложение международным партнерам, в том числе США.

«Нам не нужна их земля. Мы не хотим привносить туда наш украинский образ жизни», — сказал Зеленский.

Он не стал отвечать на вопрос, планирует ли Украина попытаться захватить еще больше российской территории.

«Я не скажу, извините, я не могу об этом говорить», — сказал он.

Как писала «Парламентская газета», ранее Владимир Путин говорил, что своими действиями в Курской области Украина пыталась остановить наступление российских военных в Донбассе, но вышло наоборот: ВС РФ начали продвигаться вперед рекордными темпами.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил, что Москва не будет вести переговоры о своей территории.