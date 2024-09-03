Зеленский привел новые данные по погибшим от удара ракет в Полтаве

После удара ракет Вооруженных сил (ВС) России по украинскому командному училищу в Полтаве пострадали порядка 271 человека. Об этом во вторник, 3 сентября, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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Количество погибших при этом выросло до 51 человека, передает RT в Telegram-канале.

Ранее главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский сообщил, что под завалами в результате ракетного удара по Полтаве оказались десятки человек.

3 сентября ВС РФ нанесли ракетный удар по высшему военному командному училищу связи имени маршала Москаленко в Полтаве. Удар по территории произошел в момент построения личного состава 128-й бригады. Решение о нападении на военную часть было принято с помощью местных жителей, которые сообщили о базе ВСУ.

Количество погибших украинских военных в результате атаки превысило 100 человек.

При этом депутат Верховной рады Артем Дмитрук заявил, что украинские власти намеренно занижают число убитых солдат.

Позже на Украине было возбуждено уголовное дело в отношении военных по факту халатности.