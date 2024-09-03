Экс-аналитик ЦРУ заявил о разрушении НАТО

НАТО раскалывается на части, и это значительно повлияет на Украину, заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Рэй МакГоверн. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

По словам экс-сотрудника ЦРУ, желание члена альянса — Турции — вступить в объединение стран БРИКС многое говорит о НАТО. По мнению МакГоверна, это как «стоять двумя ногами на обоих берегах Босфора».

«Он очень умный, но здесь важно, что это говорит о НАТО: НАТО раскалывается на части», — подчеркнул эксперт.

Он добавил, что без помощи альянса «Украина посыпется».

Ранее журнал The Atlantic заявил, что конфликт на Украине может стать непосредственным катализатором развала НАТО к 2025 году.