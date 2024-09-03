Во Франции предположили, как ВСУ могли потерять свой первый F-16

Истребитель F-16, скорее всего, сбила украинская система ПВО, которую Киев получил не от США. Такое мнение высказал бывший служащий авиации ВМС Франции и эксперт по аэронавтике Ксавье Тительман, передает «РИА Новости».

По его словам, системы ПВО и истребители, которые были произведены в США, способны распознавать друг друга. На этом фоне Тительман считает маловероятной версию о том, что F-16 был сбит системой Patriot.

«Украинцы используют разные системы ПВО, не все из которых произведены на Западе. Все ли системы в стране были обновлены так, чтобы не сбить собственный истребитель? Мне это кажется маловероятным», — сказал он.

Тительман отметил, что без автоматических систем распознавания военным необходимо самостоятельно самим уведомлять друг друга о присутствии дружественного летательного аппарата в воздушном пространстве. Таким образом, по его мнению, крушение F-16, скорее всего, произошло в результате отсутствия у наземной команды информации о статусе истребителя.

Ранее сообщалось, что ВСУ потеряли первый поставленный им США F-16 из-за ошибки пилота. В Киеве подтвердили эту информацию. Позже депутат Рады Марьяна Безуглая заявила, что F-16 был сбит ЗРК Patriot самих ВСУ из-за нарушения координации действий подразделений.