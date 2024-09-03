Главком ВСУ Александр Сырский прокомментировал ракетный удар по учебному заведению в Полтаве. Об этом пишет «Московский комсомолец».

По словам генерала, российские военные использовали две ракеты «Искандер». Он уточнил, что военная служба правопорядка начала оперативное расследование ЧП.

«Много погибших и раненых. Десятки людей оказались под завалами», — признал Сырский.

Ранее сообщалось, что российские ракетчики во вторник, 3 сентября, ударили по учебному центру, расположенному в бывшем Полтавском высшем военном командном училище связи им. маршала Советского Союза Москаленко.

В Раде рассказали подробности удара по военному институту связи в Полтаве

В Минобороны Украины заявили, что жертвами удара стали 49 военных из состава 128-й горно-штурмовой бригады, 219 получили ранения. Офис генпрокурора сообщил о 51 жертве. Вместе с тем, журналисты The Times назвали удар «страшнейшим» с начала российской спецоперации.