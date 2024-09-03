Удар «Искандеров» по ВСУ в Полтаве мог быть организован за 20 минут

«Военная хроника» обратила внимание на то, с какой скоростью российские войска организовали ракетный удар по ВСУ в Полтаве. Так, например, построение, на которое, предположительно, вывели личный состав ВСУ, длится в среднем от 10 до 20 минут.

© Соцсети

«Редко когда это мероприятие затягивается на более долгий срок, если только у командира не плохое настроение», — отмечают авторы.

В эти 20 минут в случае с Полтавой «удалось упаковать всё», говорится в сообщении. В частности, это обнаружение скопления людей, передача сведений от разведки на КП группировки войск, принятие решения об ударе, передача приказа на исполнение вместе с координатами, внесение координат в блок управления ракеты дежурным расчётом «Искандера» и сам полёт на дальность 200 км, отмечает Telegram-канал.

Утром 3 сентября был нанесён ракетный удар по учебно-тренировочному центру войск связи ВСУ в Полтаве. Предположительно, использовались две крылатые ракеты «Искандер-М»: одна ракета обрушила перекрытия этажей здания, вторая ударила в крышу здания сверху.

Сырский прокомментировал удар по Полтаве

К настоящему времени приводятся разные данные о потерях ВСУ, однако, как сообщил RT источник, в результате удара убиты и ранены свыше 300 украинских боевиков.

«Военная хроника» не исключает, что в результате удара могли быть ликвидированы шведские инструкторы, прибывшие для обучения украинских военных управлению самолётом ДРЛО ASC 890, который Швеция планировала передать Украине.