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В США предрекли списание «Петра Великого»

Российский тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» проекта 1144 «Орлан» скорее всего спишут из-за колоссалных расходов на его обслуживание, предрек обозреватель американского журнала The National Interest (TNI) Майя Карлин.

В США предрекли списание «Петра Великого»
© РИА Новости

Автор пишет, что по своим габаритам крейсеры проекта 1144 «Орлан» уступают только крупным авианосцам, являясь крупнейшими кораблями в Военно-морском флоте (ВМФ) России.

«Только два крейсера пережили распад Советского Союза и финансовые трудности российского флота», — рассказывает обозреватель о крейсерах «Петр Великий» и «Адмирал Нахимов» проекта 1144 «Орлан».

Карлин уверена, что в случае списания «Петра Великого» высвободившиеся средства на его обслуживание будут перенаправлены на специальную военную операцию (СВО). Она же пишет, что «Адмирал Нахимов» вернется на службу в течение двух лет.

В июле 2023-го РИА Новости со ссылкой на источник во флоте сообщили, что тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» не планируют списывать, корабль по-прежнему находится в боевом составе Северного флота.

В том же месяце ТАСС со ссылкой на источник, близкий к Военно-морскому флоту России, заявил, что «Петр Великий» спишут после того, как в строй вернется модернизированный «Адмирал Нахимов».

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