Названо количество погибших украинских боевиков при ударе по Полтаве

Более 300 украинских боевиков, в том числе иностранные инструкторы, были убиты или ранены при ударе по учебно-тренировочному центру по Полтаве. Об этом ТАСС сообщил источник в военной сфере.

«В результате ракетного удара убиты и ранены свыше 300 украинских боевиков. Однозначно среди них были иностранные инструкторы», — сказал собеседник агентства.

Также он указал, что удар по центру в Полтаве был нанесен двумя крылатыми ракетами комплексов «Искандер-М». По словам источника ТАСС, одна из них ударила между третьим и четвертым этажами, а вторая — в крышу здания. В результате последующих за этим взрывов были обрушены перекрытия третьего, четвертого и пятого этажей, а также крыша.

Кроме того собеседник агентства подчеркнул, что ночью был нанесен удар по пункту размещения иностранных наемников в отеле «Гранд палас» в Запорожье, в ходе которого были ликвидированы свыше 50 боевиков.