Военкор: ВСУ смогли избежать огненного мешка в ДНР

Украинское командование приняло решение об отводе основных сил из-под населенного пункта Невельское, сумев избежать окружения между Карловкой и Красногоровкой, заявил военкор Юрий Котенок. В своем Telegram-канале он подчеркнул, что речь идет об организованном отходе с оставлением прикрытия, а не о бегстве. Минобороны РФ не комментировало эту информацию.

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Укры отводят основные силы из-под Невельского. <...> Минувшие сутки они выходили из мешка между Карловкой и Красногоровкой, имея возможность избежать возмездия, — сообщил Котенок.

По его словам, есть предварительная информация о том, что ВСУ уже почти закрепились на рубеже Красногоровка — Желанное Первое. Из этого можно сделать вывод, согласно которому российские войска не смогли закрыть котел из-за недостатка сил, добавил он. В завершение он добавил, что теперь можно с уверенностью говорить о переходе села Невельского под контроль российских сил.

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Ранее политолог Сергей Марков заявил, что одним из главных сражений в рамках СВО стали бои в населенном пункте Невельское в ДНР. По его словам, село является последней территорией рядом с Донецком, откуда могут производить артиллерийские обстрелы ВСУ.

До этого ВС РФ в ходе боевых действий в ДНР взяли под контроль три населенных пункта, в числе которых оказались Камышевка, Заветное и Птичье. Кроме того, российские военные смогли перерезать движение ВСУ по трассе Е50.