Ракетная опасность объявлена в Курской области, рассказал врио губернатора Алексей Смирнов. Об этом пишет РИА «Новости».

По данным агентства, во вторник, 3 сентября, ракетная опасность была объявлена в 4.01 мск. Сигнал был отменён спустя 31 минуту в 4.34. Повторно сигнал был запущен ещё три раза.

«Курская область: ракетная опасность! Если вы находитесь дома, необходимо укрыться в помещениях без окон со сплошными стенами: в коридоре, ванной, кладовой. Если вы находитесь на улице - зайдите в ближайшее здание или подходящее укрытие», — призвал жителей региона Смирнов.

Напомним, что на территории Белгородской области в воскресенье, 1 сентября, также как минимум 5 раз объявлялась ракетная тревога.