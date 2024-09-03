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The Times: Удар по институту связи в Полтаве стал одним из самых смертоносных

Удар ВС РФ по институту связи в Полтаве стал одной из самых смертоносных атак с начала спецоперации, пишет британская The Times.

Названа одна из самых смертоносных атак с начала спецоперации
© РИА Новости

Российские провоенные паблики сообщили 3 сентября, что ВС РФ нанесли удар по центру подготовки специалистов в области связи и радиоэлектронной борьбы ВСУ, расположенному в институте связи в Полтаве. Также об этом сообщил глава комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов. По его словам, личный состав «накрыли» ракетным ударом в момент построения, в котором участвовали более 500 украинских солдат.

Украинский нардеп Марьяна Безуглая косвенно подтвердила, что удар был нанесен во время построению военных, и раскритиковала военное руководство Украины. Россия официально не сообщала об ударе.

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The Times пишет, что жертвами удара стали 47 человек, более 200 ранены, но цифры неокончательные, разбор завалов продолжается.

Военные новости
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Общественная палата России
Россия
Полтава
Украина