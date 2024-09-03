Названа главная особенность дронов «Баба-яга»

Дроны «Баба-яга» Вооруженных сил Украины способны взрывать технику и уничтожать дома до фундамента, рассказал в беседе с NEWS.ru казак Северо-Донского казачьего войска, участник специальной военной операции Юрий Деев. По его словам, эти беспилотники носят с собой мощные заряды. Как подчеркнул боец, для уничтожения украинских дронов необходимы средства радиоэлектронной борьбы.

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Дроны «Баба-яга» отличаются тем, что носят с собой мощные заряды. Дроны-камикадзе тоже имеют мощные заряды, но они не такие, как у «Бабы-яги». Они могут взорвать технику, разобрать дом до фундамента. В плане борьбы с украинскими беспилотниками нужны средства РЭБ, но они ненадолго. Их потом обнаружат и уничтожат, — заявил Деев.

Ранее казак рассказал, что ему удалось сбить шесть дронов «Баба-яга» в зоне проведения СВО с помощью автомата. Деев подчеркнул, что обнаружил беспилотники ночью благодаря тепловизору. По его словам, эти дроны летят высоко и быстро со скоростью до 50 км/ч.

Министерство обороны России ранее сообщило, что операторы FPV-дронов ульяновских десантников поразили два украинских пункта управления БПЛА и склад с боеприпасами в зоне СВО. Боевая миссия была выполнена на правом берегу Днепра в Херсонской области.