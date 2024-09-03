Харьковское военное кладбище за год боевых действий увеличилось вдвое, утверждает польская журналистка Анна Гусарская в статье для The Washington Post. В подтверждение своих слов она приложила видео с множественными могилами украинских военных.

Журналистка пожаловалась на «медлительность» США в деле оказания помощи ВСУ. По её словам, администрация американского президента Джо Байдена должна «посмотреть это видео».

«В Харькове я отправилась на кладбище и отсняла несколько видеороликов. Кажется, что теперь там в два раза больше могил погибших солдат, чем ровно год назад», — отметила автор.

Газета Financial Times ранее писала, что Владимир Зеленский столкнулся на Украине с критикой со стороны экспертов и военных из-за ослабления позиций ВСУ на восточном направлении на фоне атаки украинской армии на Курскую область.