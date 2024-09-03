Власти Румынии одобрили законопроект для передачи Украине ЗРК Patriot

Сенат и палата депутатов Румынии одобрили предложенные поправки в законодательство, которые разрешат стране отправить Украине зенитно-ракетный комплекс Patriot. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что в данный момент у Румынии имеется две системы Patriot в состоянии боеготовности, а также еще две в процессе ремонта. 2 сентября кабмин страны отправил в парламент законопроект, который позволит передать эти системы третьим лицам. Уже сегодня эти поправки были одобрены — 101 депутат проголосовал «за», еще 29 «против», а один решил воздержаться.

«Сенат в понедельник принял в качестве первой рассмотренной палаты правительственный законопроект о передаче в дар зенитно-ракетного комплекса Patriot, третьим сторонам», — рассказали в пресс-службе румынского парламента.

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