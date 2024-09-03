На Украине заявили о наличии ракет дальностью полета до 1500 километров

Украина производит ракеты дальностью полета до 1500 километров. Об этом заявил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности страны Александр Камышин, передает ТАСС.

По его словам, у Украины появились «возможности большой дальности», которые были полностью разработаны и производятся в стране.

«У нас есть дроны, у нас есть ракеты, которые могут лететь до 1500 километров вглубь России», — добавил Камышин.

При этом он пожаловался на то, что Минобороны Украины недостает финансирования, чтобы производить вооружения в желаемых объемах.

Напомним, что еще в феврале в Киеве заявляли о наличии ракет дальностью 700 километров собственного производства. При этом никаких подробностей этого на Украине не приводили.