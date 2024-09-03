Германия отправит Украине партию ЗРК IRIS-T SLM

Германия собирается отправить Украине партию зенитно-ракетных комплексов IRIS-T SLM. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

Отмечается, что в планах Берлина отправить ВСУ всего шесть комплексов IRIS-T SLM. При этом еще столько же Германия собирается приобрести для собственных ВВС.

«Германия планирует передать Украине еще шесть систем ПВО IRIS-T SLM и намерена приобрести еще шесть единиц IRIS-T SLM для своих военно-воздушных сил», — отмечает источник.

Ранее Нидерланды выделили новый пакет помощи Украине объемом в 200 миллионов евро.