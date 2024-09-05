В Газе при ударе Израиля по лагерю беженцев погибли четыре человека

Четыре человека погибли во время бомбардировки израильскими ВВС лагеря беженцев в центральной части сектора Газа. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

По его данным, по меньшей мере четыре палестинца были обнаружены мертвыми после авиаударов по лагерю, расположенному во дворе больницы "Аль-Акса" в городе Дейр-эль-Балах.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября прошлого года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. В ответ Израиль начал военную операцию в Газе с целью уничтожения военных и политических структур ХАМАС и освобождения всех похищенных.