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Al Jazeera: в Газе при ударе Израиля по лагерю беженцев погибли четыре человека

Четыре человека погибли во время бомбардировки израильскими ВВС лагеря беженцев в центральной части сектора Газа. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

В Газе при ударе Израиля по лагерю беженцев погибли четыре человека
© ТАСС

По его данным, по меньшей мере четыре палестинца были обнаружены мертвыми после авиаударов по лагерю, расположенному во дворе больницы "Аль-Акса" в городе Дейр-эль-Балах.

Ситуация на Ближнем Востоке резко обострилась после проникновения 7 октября прошлого года боевиков радикального палестинского движения ХАМАС из сектора Газа на израильскую территорию, сопровождавшегося убийствами жителей приграничных населенных пунктов и захватом заложников. В ответ Израиль начал военную операцию в Газе с целью уничтожения военных и политических структур ХАМАС и освобождения всех похищенных.

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