Reuters: США близки к поставке Украине дальнобойных ракет JASSM

США близки к соглашению о передаче Украине крылатых ракет большой дальности JASSM, но Киеву придется подождать несколько месяцев. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три неназванных источника.

По словам собеседников агентства, о поставках ракет может быть объявлено осенью 2024 года, хотя окончательное решение еще не принято. Как отмечает Rueters, в первую очередь США предстоит решить технические вопросы, связанные с поставками.

JASSM - американская крылатая ракета класса «воздух-земля», разработанная корпорацией Lockheed Martin. JASSM интегрирована в состав вооружения истребителей F-16, которые ранее начали поставлять Украине. Старые модели ракет имеют дальность около 370 километров. Они могут быть запрограммированы на обходные маршруты, избегающие ПВО.

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Военные аналитики рассказали Reuters, что JASSM - малозаметные ракеты, способные наносить удары дальше, чем большинство других ракет в текущем арсенале Украины.

Один F-16 способен нести две такие ракеты. Неназванный американский чиновник заявил, что в США «предприняли усилия», чтобы обеспечить совместимость JASSM с незападными истребителями.