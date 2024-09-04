Шольц пообещал Украине еще 17 ЗРК IRIS-T
Канцлер Германии Олаф Шольц пообещал направить Украине еще 17 зенитных ракетных комплексов IRIS-T. Об этом сообщает Bloomberg.
По данным агентства, Шольц «принял доставку IRIS-T в ВС Германии и подтвердил заказы еще на пять таких ЗРК».
«А также на дополнительные 17 единиц для Украины», — говорится в тексте.
По словам Шольца, четыре IRIS-T Киев получит до конца 2024 года, а остальные — уже в 2025 году. Также он отметил, что семь таких комплексов уже прибыли на Украину. В общей же сложности к 2026 году Киев получит от Берлина 36 IRIS-T малой и средней дальности.
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Кроме того, комментируя закупку IRIS-T для Германии, он выразил уверенность, что они «сыграют ключевую роль в укреплении европейской инициативы "Небесный щит"».