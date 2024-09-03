Подразделения российской группировки войск «Север» уничтожили украинскую систему залпового огня Vampire ударом снаряда «Краснополь». Минобороны РФ опубликовало видео удара по Vampire, сообщает ТАСС.

Российская разведка выявила движение и стрельбу системы Vampire в Сумской области. После анализа данных систему было решено уничтожить. Артиллеристы нанесли по ней удар высокоточным снарядом «Краснополь».

В итоге произведенная в Чехии Vampire была уничтожена вместе с расчетом. В Минобороны подчеркнули, что это подтвердили кадры объективного контроля, полученные в режиме реального времени.

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Накануне, 2 сентября, в Минобороны РФ сообщили об уничтожении позиций системы залпового огня HIMARS в Сумской области. Замаскированные огневые позиции системы удалось найти в результате разведки. Уничтожены были три пусковые установки HIMARS и несколько автомобилей сопровождения.