СМИ: ВСУ «в ужасе» из-за российской «супербомбы»

«Московский комсомолец» рассказал, что сообщения о российской «супербомбе» вызвали «настоящий ужас» в Telegram-каналах, близких к ВСУ. По данным газеты, речь идет о модернизированных бомбах типа ФАБ, поступивших на вооружение российской авиации.

СМИ называют авиабомбы ФАБ-3000 «царь-бомбами». Это трехтонные бомбы, содержащие около 1400 килограммов взрывчатого вещества. Портал The National Interest ранее рассказал, что украинской системе ПВО трудно противостоять огромным планирующим ФАБ.

Издание также отмечало, что эти бомбы не имеют прямого эквивалента в США. Сообщалось, что бомбы ФАБ-500, имеющиеся в России в большом запасе, начали оснащать спутниковой системой наведения и «крыльями». Один из украинских военнослужащих рассказывал BI, что эти бомбы создают «такие большие воронки, что в них можно похоронить танк или четыре машины».

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Как отмечает «МК», в украинских Telegram-каналах недавно опубликовали фотографию российской авиабомбы с комплексом УМПК (универсальный модуль планирования и коррекции). Фотография сопровождалась сообщением, что у России появились новые ФАБ увеличенной дальности - до 85 километров вместо 60 километров в случае с ФАБ-500. Также украинские каналы сообщили о завершении испытаний ФАБ-3000М54 с аналогичными системами.