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Мосийчук: при ударе по военному училищу в Полтаве пострадали до 600 бойцов ВСУ

До 600 бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) пострадали в результате ракетного удара по бывшему Полтавскому высшему военному командному училищу связи имени маршала Москаленко. Об этом в своем Telegram-канале сообщил бывший депутат Верховной рады Игорь Мосийчук. "Полтава. Институт связи. Очень много пострадавших, до 600, и десятки погибших", - написал экс-парламентарий. По его словам, больницы города переполнены. 3 сентября военные Telegram-каналы сообщили, что российские военные нанесли удар по учебно-тренировочному центру связистов ВСУ в Полтаве. Атака произошла во время построения личного состава. Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета и сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов сообщил, что потери украинской стороны исчисляются сотнями. В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВС РФ ударили двумя баллистическими ракетами по институту телекоммуникаций в Полтаве. По его словам, в результате случившегося ВСУ потеряли более 40 военных, еще 180 получили ранения.

Мосийчук: при ударе по военному училищу в Полтаве пострадали до 600 бойцов ВСУ
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