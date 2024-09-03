Владимир Зеленский заявил о гибели 41 человека в результате прилёта по учебному центру военных в Полтаве.

Также он добавил в видеообращении в своём Telegram, что ещё более 180 человек ранены и произошло частичное разрушение одного из зданий «Института связи».

Ранее «Военная хроника» заявила, что, согласно поступающей информации, в Полтаве прилетело по 128-й горно-штурмовой бригаде ВСУ. До этого портал проанализировал данные об ударе по учебному центру в городе.

Стали известны подробности удара ВС России по учебному центру в Полтаве

Утром 3 сентября председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты России Владимир Рогов заявил, что ВС России нанесли ракетный удар по бывшему Полтавскому высшему военному командному училищу связи имени маршала Москаленко.