Mash узнал число погибших бойцов при ударе «Искандером» по военчасти

Telegram-канал Mash сообщил, что минимум 33 бойца Вооруженных сил Украины погибли после прилета «Искандера» по военной части в Полтаве. Канал уточнил, что еще 89 человек получили ранения. Министерство обороны РФ эту информацию не комментировало.

По информации Mash, ракеты прилетели во время построения личного состава 128-й бригады ВСУ. В публикации уточняется, что один из снарядов ударил по плацу, а второй по столовой.

Со ссылкой на военкоров канал уточнил, что решение об атаке было принято благодаря данным, предоставленным местными жителями. По данным Mash, в Полтаве объявлен сбор донорской крови.

Стали известны подробности удара ВС России по учебному центру в Полтаве

Председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов ранее сообщал об ударе по военному институту связи в Полтаве. Минобороны России данную информацию не комментировало.

Telegram-канал «Военная хроника» позднее сообщил, что удар был нанесен «Искандером». Канал добавил, что атака пришлась по военному институту связи, где располагается 179-й учебно-тренировочный центр войск связи (в/ч А3990). Министерство обороны России данную информацию также не комментировало.