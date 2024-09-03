Минобороны России назвало потери ВСУ за сутки

Вооруженные силы Украины за сутки потеряли до 2010 человек, при этом российские военные продолжают продвижение в глубину обороны противника. Об этом говорится в сводке, опубликованной в Telegram-канале Минобороны России.

По данным российского военного ведомства, на Волчанском, Брянском и Липцовском направлениях ВСУ потеряли более 150 военнослужащих, потери украинской стороны от действий подразделения группировки войск «Запад» составили до 450 военнослужащих, группировки войск «Днепр» - 60, а подразделения группировки войск «Восток», заняв более выгодные рубежи, уничтожили до 150 украинских военнослужащих.

Наибольшие потери ВСУ нанесли подразделения группировок «Юг» и «Центр», которые «продолжили продвижение в глубину обороны противника».

«В районах населенных пунктов Звановка, Предтечино, Григоровка, Часов Яр и Белая Гора Донецкой Народной Республики ВСУ потеряли до 710 военнослужащих. (…) В районах населенных пунктов Дружба, Пантелеймоновка, Розовка, Селидово, Гродовка и Заветное Донецкой народной Республики потери противника составили до 490 военнослужащих», - пояснили в Минобороны России.

В сводке отмечено, что были сбиты самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, три реактивных снаряда HIMARS производства США и 37 беспилотных летательных аппаратов, а также уничтожен склад авиационных средств поражения.

Склад боеприпасов ВСУ взорвался в Харьковской области

Ранее российские войска взяли под контроль десять населенных пунктов на Покровском направлении и два — на Торецком. В частности, были освобождены Заветное, Крутой Яр, Межевое, Николаевка и поселок Нью-Йорк. 28 августа российские военнослужащие освободили населенный пункт Камышевка в Донецкой Народной Республике.