Вооруженные силы Украины (ВСУ) достигли предела возможностей. Об этом говорится в материале газеты The Wall Street Journal (WSJ), базирующейся в США.

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В статье утверждается, что Военно-воздушные силы Украины достигли предела возможностей.

Также заявляется, что Киев потерял лучших украинских пилотов еще до поставок истребителей F-16. Уточняется, что пилота Андрея Пильщикова с позывным Джус не стало в августе прошлого года. Его украинский коллега Алексей Месь с позывным Moonfish погиб в августе этого года.