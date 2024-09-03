В США заявили о достижении украинскими военными предела возможностей
Вооруженные силы Украины (ВСУ) достигли предела возможностей. Об этом говорится в материале газеты The Wall Street Journal (WSJ), базирующейся в США.
В статье утверждается, что Военно-воздушные силы Украины достигли предела возможностей.
Также заявляется, что Киев потерял лучших украинских пилотов еще до поставок истребителей F-16. Уточняется, что пилота Андрея Пильщикова с позывным Джус не стало в августе прошлого года. Его украинский коллега Алексей Месь с позывным Moonfish погиб в августе этого года.