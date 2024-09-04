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Раскрыты последствия поражения ВСУ в Донбассе

Возможное крушение обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донбассе откроет новый этап конфликта с Россией. Об этом написал британский портал UnHerd.

Раскрыты последствия поражения ВСУ в Донбассе
© Lenta.ru

Журналисты раскрыли последствия поражения ВСУ в Донбассе и подчеркнули, что это грозит новым витком развития кризиса. По их мнению, Киев не способен остановить неизбежное.

«Если линия фронта в Донбассе рухнет в ближайшие недели, перед российской армией не останется никаких явных препятствий до <...> Днепра», — отметили авторы публикации.

Ранее в Германии рассказали о настрое ВСУ перейти к обороне Днепра. «Никто и не думает о капитуляции», — заявил аналитик из Германии.

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