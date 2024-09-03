Эстония заявила о дефиците систем ПВО во всех странах НАТО

Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил, что все страны НАТО испытывают дефицит систем ПВО, способных сбивать ракеты на высоте до 20 километров. Об этом сообщает ERR.

Весной 2024 года газета Financial Times сообщила, что страны НАТО располагают всего пятью процентами от количества систем ПВО, необходимого для обороны восточного фланга альянса. Высокопоставленный дипломат НАТО заявил FT, что сейчас альянс не способен защищаться от ракет и воздушных ударов. Он назвал ПВО «одной из самых больших дыр» альянса. В мае Польша и Греция призвали Еврокомиссию помочь с финансированием общеевропейских систем ПВО.

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Певкур назвал «критически важной» задачу по усилению возможностей ПВО Эстонии. Он заявил, что силы обороны страны обеспечены средствами ПВО против ракет малой дальности и вскоре получат на вооружение системы средней дальности на базе IRIS-T.