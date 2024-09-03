В США оценили вероятность прорыва ВСУ в конфликте

Не существует никаких признаков того, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогут осуществить прорыв в конфликте. Такое мнение выразил бывший аналитик Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Петер Шредер в статье для журнала Foreign Affairs.

«Даже внезапная атака ВСУ на Курскую область в августе никак существенно не повлияла на общий ход боевых действий. Его можно охарактеризовать как "конфликт на истощение", и на данный момент нет никаких признаков грядущего прорыва для Украины», — отметил эксперт.

Шредер добавил, что позиции Российской армии в Донбассе крепки, а ее «провал на Украине маловероятен».

Ранее Шредер заявил, что США не смогут в полной мере удовлетворить потребности Украины в 2025 году. По мнению аналитика, даже наращивание производства артиллерийских боеприпасов Вашингтоном не повлиять на способность обеспечить потребность Киева в вооружении.