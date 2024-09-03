Россия ударила по учебному центру ВСУ. «Искандер» мог уничтожить сотни специалистов в момент построения личного состава

Российские войска ударили ракетой «Искандер» по учебному центру Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Полтаве. Появились данные, что в этот момент там проходило построение личного состава. Удар мог уничтожить сотни военных.

В центре в момент удара могли находиться иностранные военные

Удар был нанесен утром во вторник, 3 сентября. По данным канала «Военная хроника», речь идет о 179-м учебно-тренировочном центре войск связи (военная часть А3990). «Пока информация с мест обрывочная, но, судя по косвенным сведениям, "Искандер" поразил цель как раз в момент построения личного состава», — добавил канал.

При этом подчеркивается, что подготовку украинских специалистов радиоэлектронной борьбы и связи проводят иностранные инструкторы, в том числе действующие военнослужащие армий своих стран. «С учетом того, что начало прилетать по объектам в глубоком тылу, складывается впечатление, что эти люди уже приступили к работе. В целом стоит сказать, что их прибытие и размещение в таких объектах, координаты которых давно известны, упрощает работу российской разведке и ракетчикам», — посчитали в «Военной хронике».

Рогов заявил об уничтожении сотен военных

В свою очередь, председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов уточнил, что это бывшее Полтавское высшее военное командное училище связи имени Маршала Советского Союза Москаленко. В последнее время оно специализировалось на подготовке личного состава для ВСУ по направлениям РЛС и РЭБ.

По его данным, в момент построения на нем находились более 500 военных, а потери «исчисляются сотнями», утверждает Рогов.

Другой удар в Полтаве пришелся по авиагородку

Кроме того, утром был нанесен удар по авиагородку в районе военного аэродрома в Полтаве, место оцеплено, туда направили автомобили скорой помощи, сообщал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. «В авиагородке накрыли кого-то серьезного. Взрыв был без детонации, но очень мощный», — уточнил он.

Украинский телеканал «Общественное» подтвердил, что в городе утром прогремели два взрыва. Кроме того, как следует из данных онлайн-карты воздушных тревог украинского министерства цифровой трансформации, взрывы в Полтаве произошли на фоне объявленной в регионе воздушной тревоги.