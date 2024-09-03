ВС РФ начали брать в огневой мешок ВСУ под Макеевкой

Российские военнослужащие начали брать в огневой мешок подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), дислоцированные у Макеевки в Луганской Народной Республике, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

По его словам, продвижением в направлении населенных пунктов Петровское и Невское российские военнослужащие значительно улучшили свое тактическое положение.