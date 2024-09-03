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Марочко: ВС РФ начали брать в огневой мешок ВСУ под Макеевкой

Российские военнослужащие начали брать в огневой мешок подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ), дислоцированные у Макеевки в Луганской Народной Республике, сообщил ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

ВС РФ начали брать в огневой мешок ВСУ под Макеевкой
© РИА Новости

По его словам, продвижением в направлении населенных пунктов Петровское и Невское российские военнослужащие значительно улучшили свое тактическое положение.

"В частности, вокруг украинской группировки, находящейся в районе населенного пункта Макеевка, начал формироваться огневой мешок. Теперь противник вынужден отбивать не только лобовые атаки, но и прикрывать свои фланги, по которым мы наносим регулярные удары в режиме 24 на 7", - сказал он.

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Андрей Марочко
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