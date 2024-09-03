Пострадавшая после атаки БПЛА ВСУ на Саратов умерла в больнице

Жительница Саратова, пострадавшая после атаки беспилотника на регион, спустя восемь дней умерла в больнице. Об этом во вторник, 3 сентября, сообщили в пресс-службе Минздрава по региону.

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Врачи боролись за жизнь женщины, которая получила множественные травмы после атаки беспилотника Вооруженных сил Украины 26 августа. В результате этой атаки также пострадали четыре человека. По данным министерства, спустя неделю женщина «скончалась», пишет ТАСС.

Один житель погиб в результате воздушной атаки украинских военных на белгородское село Шагаровка. Об этом 1 сентября сообщил Вячеслав Гладков. Также в частном доме пробита крыша, выбиты окна и посечен фасад.

В этот же день в результате атаки Вооруженных сил Украины на Белгородскую область пострадали 11 жителей. Всего в больницу доставили 10 человек. Всем раненым врачи оказали надлежащую помощь. Двое детей были госпитализированы в крайне тяжелом состоянии.