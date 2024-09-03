Ганчев: Украина отказывается от обмена гражданских активистов

Глава российской администрации Харьковской области Виталий Ганчев рассказал в интервью РИА Новости, что Украина отказывается от обмена гражданского населения, в том числе задержанных пророссийских активистов.

По его словам, в местных СМИ Украина говорит о том, что готова на эти обмены.

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«Но в реальности мы видим, что идёт полная блокировка этих процессов. То есть никто не идёт ни на какие контакты», — подчеркнул Ганчев.

При этом он добавил, что украинская сторона пытается диктовать свои условия на всех переговорах об обмене.

Ранее Ганчев заявил, что Харьков и область будут освобождены, чтобы обеспечить безопасность России.

Также он отметил, что российская армия улучшила позиции в Волчанске.