Минобороны: морская пехота уничтожила в Курской области колонну бронетехники ВСУ
Бойцы подразделения морской пехоты Черноморского флота уничтожили в приграничном районе Курской области колонну бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает министерство обороны России.
Украинские военные рассчитывали беспрепятственно проехать по дороге общего пользования в глубь Курской области. Но российские морпехи устроили засаду и полностью разгромили колонну противника. Тем самым продвижение ВСУ на этом участке было остановлено.
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После разгрома колонны морские пехотинцы заняли выгодные позиции, которые позволяют контролировать передвижение ВСУ и уничтожать боевую технику и живую силу противника.
До этого российские морпехи сообщили, что командование Вооруженных сил Украины направило в Курскую область подразделение из бывших заключенных, которые занимаются мародерством и предпочитают избегать прямого столкновения с российскими бойцами.